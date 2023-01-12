Dolar
18.78
Euro
20.22
Altın
1,882.54
ETH/USDT
1,396.40
BTC/USDT
18,112.00
BIST 100
4,881.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın Millet Kütüphanesi olarak açılışı yapılacak Rami Kışlası FPV dron ile görüntülendi
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden'ın eşi, vücudundaki kanser riskli lezyonlar nedeniyle ameliyat edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın vücudunda kanser riski taşıyan lezyonlar belirlendiği ve bunların alınması için ameliyat edildiği bildirildi.

Dilara Karataş   | 12.01.2023
ABD Başkanı Biden'ın eşi, vücudundaki kanser riskli lezyonlar nedeniyle ameliyat edildi

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Jill Biden'ın rutin cilt kanseri taraması için gittiği Walter Reed Ulusal Tıp Merkezinde sağ gözü ve göğsünde kansere dönüşme ihtimali olan lezyonlar belirlendiği ifade edildi.

Jill Biden'ın lezyonların alınması için ameliyat edildiği, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

9 saat süren ameliyatın ardından Beyaz Saray'a dönen Jill Biden'ın moralinin iyi olduğu, Joe Biden'ın da eşine hastanede eşlik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O'Connor raporunda, Jill Biden'ın vücudundaki lezyonların yaygın bir cilt kanseri türü olduğunun görüldüğünü kaydetti.

O'Connor, Jill Biden'ın sol göz kapağındaki üçüncü lezyonun da çıkarılıp incelemeye gönderildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara ve İstanbul'da bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden'ın eşi, vücudundaki kanser riskli lezyonlar nedeniyle ameliyat edildi

ABD Başkanı Biden'ın eşi, vücudundaki kanser riskli lezyonlar nedeniyle ameliyat edildi

Bağırsakları dışarıda doğan bebek, 90 günde 3 ameliyat geçirdi

Küçük Zeynep'in korneaları iki hastaya "ışık" oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet