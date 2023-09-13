Dolar
26.93
Euro
28.95
Altın
1,911.38
ETH/USDT
1,587.30
BTC/USDT
25,907.00
BIST 100
8,197.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa’da Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı'nda konuşuyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Murat Karadağ  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
ABD Başkanı Biden'dan Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı Fotoğraf: Abdullah Mohammed Bonja / AA

Ankara

Beyaz Saray resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda Biden, "Jill ve ben, Libya'daki yıkıcı sellerde sevdiklerini kaybeden tüm ailelere başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin yardım kuruluşları vasıtasıyla acil durum fonlarının bölgeye yönlendirildiğini kaydeden Biden, "ABD, ek destek sağlamak için Libya makamları ve BM (Birleşmiş Milletler) ile koordinasyon içinde çalışıyor." dedi.

ABD Başkanı Biden, "Yaşanan çok sayıda can kaybı için Libya halkının acısını paylaşıyor, kayıp sevdiklerinin bulunması temennilerimizi iletiyoruz." mesajını paylaştı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak
Sosyal yardım alan ailelerdeki 58 bini aşkın öğrenciye ulaşım desteği
Akademisyenlere göre leyleklerin erken göçü sert geçecek kışın habercisi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son üç ayda 258 terörist etkisiz hale getirildi
Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden'dan Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

ABD Başkanı Biden'dan Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

Katar, Libya'da sahra hastanesi kuracak

Cezayir'den sel felaketi yaşanan Libya'ya hava köprüsü

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketi sonrası sağladığı destek için Türkiye'ye teşekkür etti

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketi sonrası sağladığı destek için Türkiye'ye teşekkür etti
Libya'nın Derne şehrinde selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e çıktı

Libya'nın Derne şehrinde selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e çıktı
Libya'daki "Daniel" fırtınasında en büyük kayıp neden Derne'de yaşandı?

Libya'daki "Daniel" fırtınasında en büyük kayıp neden Derne'de yaşandı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet