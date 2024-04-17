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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Çin çeliği ve alüminyumuna yönelik tarifelerin üç katına çıkarılması çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin çeliği ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin üç katına çıkarılması çağrısında bulundu.

Dilara Zengin Okay  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
ABD Başkanı Biden'dan Çin çeliği ve alüminyumuna yönelik tarifelerin üç katına çıkarılması çağrısı

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikan yapımı çeliğin ülkenin ekonomik ve ulusal güvenliği açısından kritik öneme sahip olmaya devam ettiği vurgulandı.

Biden yönetiminin Amerikan çeliği ve imalatına önceki yönetimle keskin bir tezat oluşturan tarihi yatırımlar yaptığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin Çin'e karşı verdiği ticaret açığının ise son on yılın en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, çelik ve alüminyum endüstrilerinde çalışan Amerikalı işçilerin dünyadaki en yoğun emisyona sahip ürünler arasında yer alan Çin'in çelik ve alüminyum ihracatından kaynaklanan önemli bir zorlukla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Çin'in çelik ve alüminyum endüstrilerindeki aşırı kapasite ve piyasa dışı yatırımlarının, ABD ürünlerinin daha yüksek karbon emisyonlarıyla üretilen yapay olarak düşük fiyatlı alternatiflerle rekabet etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, çeliğin ticari nakliye gemilerinden, ABD donanma gemilerine kadar yerli gemi inşa endüstrisi için kritik bir girdi olduğu hatırlatıldı.

Çin'in gemi inşa uygulamalarına yönelik soruşturma

Açıklamada, Biden yönetiminin Çin'in "adil olmayan" ticaret uygulamalarının küresel gemi inşa pazarını bozduğu ve rekabete zarar verdiğine dair artan endişelerin farkında olduğu ve bu kaygıların 5 işçi sendikasının Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerindeki eylemleri, politikaları ve uygulamalarına ilişkin ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR) sunduğu soruşturma talep edilen bir dilekçede dile getirildiği aktarıldı.

Biden'ın USTR'yi Çin çeliği ve alüminyuma yönelik mevcut tarife oranını üç katına çıkarmayı değerlendirmeye çağırdığı belirtilen açıklamada, belirli çelik ve alüminyum ürünlere ilişkin mevcut ortalama tarife oranının yüzde 7,5 olduğu anımsatıldı.

Ayrıca açıklamada, 5 işçi sendikasının dilekçesi üzerine USTR'nin Çin'in gemi inşası, denizcilik ve lojistik sektörlerindeki "adil olmayan" ticaret uygulamalarına ilişkin bir soruşturma başlattığı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığının da kurallara uymayan ve piyasayı ucuz ürünle dolduran ülkeler ile ithalatçılara karşı harekete geçeceği aktarılan açıklamada, ayrıca Biden'ın Çin'in ve diğer ülkelerin Meksika'dan ABD'ye ithal edilen çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinden kaçınmasını önlemek için üst düzey ekibini Meksika ile ortak çalışmaya yönlendirdiği aktarıldı.

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