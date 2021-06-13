Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde İngiltere, İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu İngiltere'de İngiltere Başbakanı Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile ayrı ayrı görüştü.

Betül Yürük, Zuhal Demirci   | 13.06.2021
ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde İngiltere, İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin daha fazla derinleştirilmesi sözü verdi.

İki lider, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de yakın iş birliği taahhüdünde bulundu.

İtalya'nın Afganistan'ın barış ve güvenliğine verdiği desteği takdir eden Biden, Çin, Rusya ve Libya gibi dış politika konularında da İtalya Başbakanı Draghi ile birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Biden'dan Tokyo Olimpiyatları'nın yapılmasına destek

Biden, Japonya Başkanı Yoshihide Suga ile görüşmesinde ise Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, Kuzey Kore, Çin ve Tayvan Boğazı'nda istikrar konularını ele aldı.

Biden, Japonya'da 23 Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları'nın kamu sağlığı önlemleri alınarak yapılmasına destek de verdi.

Japonya'da bazı çevreler Kovid-19 salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini istiyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı Biden ve Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson, Biden ve zirveye konuk ülke liderleri olarak katılan Morrison'ın, üçlü görüşmesinde Hint-Pasifik bölgesi dahil bir dizi karşılıklı endişe konusunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin Hint-Pasifik'teki stratejik bağlamın değişmekte olduğu ve üç hükümet arasında iş birliğini derinleştirmek için güçlü bir gerekçe olduğu konularında anlaştığı kaydedildi.

Johnson, zirve kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile de Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasıyla ilgili anlaşmazlığı görüşmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı
Türkiye'de 6 bin 76 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde İngiltere, İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde İngiltere, İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

Kanadalı Müslüman STK’lerden Başbakan Trudeau’ya İslamofobi ile mücadele için zirve düzenlemesi çağrısı

Putin, Biden ile yapacağı görüşmenin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemediğini belirtti

Kuzey Akım 2 projesinin ilk hattında inşaatın tamamlandığı duyuruldu

Kuzey Akım 2 projesinin ilk hattında inşaatın tamamlandığı duyuruldu
Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek