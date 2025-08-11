Dolar
40.70
Euro
47.52
Altın
3,365.73
ETH/USDT
4,288.70
BTC/USDT
121,900.00
BIST 100
11,034.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından yayındayız İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ile savaşında Ukrayna'ya finansman sağlamayı sonlandırmayı ve bölgede barış istediklerini söyledi.

Dildar Baykan Atalay  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık

Ankara

Vance, Fox News'te katıldığı programda Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık. Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD halkının da vergilerinin bu savaşa gitmesinden bıktığını ve Avrupa ülkelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Vance, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyarette de bu konuyu gündeme getirdiklerini anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vance, "Avrupalılara söylediğimiz şey basitti: Her şeyden önce bu savaş sizin ensenizde, sizin arka kapınızda. Sizin bir adım öne çıkıp daha büyük adımlar atmanız lazım. Bu çatışmayı bu kadar önemsiyorsanız bu savaşı daha doğrudan fonlamaya istekli olmalısınız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir Sındırgı merkezli depremin yol açtığı yıkım dronla görüntülendi
Depremlerin hasara neden olduğu mahallelerin sakinleri geceyi sokakta geçirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık

Avrupa ülkelerinin liderleri, Trump-Putin görüşmesi öncesi Ukrayna'ya ilişkin ortak açıklama yaptı

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek

Putin'in Doğu Ukrayna'nın kendilerine verilmesi karşılığında ateşkesi kabul edeceği iddia edildi

Putin'in Doğu Ukrayna'nın kendilerine verilmesi karşılığında ateşkesi kabul edeceği iddia edildi
Rusya, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planının "yanlış yönde bir adım" olacağını belirtti

Rusya, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planının "yanlış yönde bir adım" olacağını belirtti
Trump'tan Ukrayna ile ateşkes konusunda Putin'e sitem: Bu durum ona kalmış

Trump'tan Ukrayna ile ateşkes konusunda Putin'e sitem: Bu durum ona kalmış
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet