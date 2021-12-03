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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris 'zorlu' geçen 1 yılın ardından ekibinde yenilenmeye gidiyor

Son dönemde hakkında Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığı ve "kenara itildiği" iddiaları çıkan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ekibinde büyük yenilik yapacak.

Dildar Baykan Atalay   | 03.12.2021
ABD Başkan Yardımcısı Harris 'zorlu' geçen 1 yılın ardından ekibinde yenilenmeye gidiyor

Washington

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Harris görevinde "zorlu" geçen 1 senenin ardından, ekibinde büyük değişiklikler yapmaya başlıyor.

CNN tarafından yayımlanan ve Harris'e yakın kişilerle yapılan röportajlara dayandırılan haberdeki "Harris'in Biden yönetiminde 'işlevsiz' kaldığı ve 'kenara itildiği'" iddialarının ardından Başkan Yardımcılığı ofisinde hareketlenme oldu.

Söz konusu haberlerden birkaç gün sonra Harris'in İletişim Direktörü Ashley Etienne, aralık sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Son olarak 1 Aralık'ta Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, Basın Operasyonları Direktörü Peter Velz, Halkla İlişkiler Ofisi Direktör Yardımcısı Vince Evans arka arkaya istifalarını duyurdu.

Harris'in ofisinde kimse mutlu değildi

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Harris'in ilk yılındaki performansı ve hakkında çıkan haberlerin Demokrat kanatta 2024'teki potansiyel başkanlık adaylığı için endişelere yol açtı.

Harris'in ofisini bilen bir kaynak, "Kimse mutlu değil." yorumunu yaparken başka bir kaynak da "Ofiste büyük değişikliği yapmak zorundalardı. Çok fazla memnuniyetsizlik vardı." görüşünü paylaştı.

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