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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD basınına göre, İsrail, "Hamas'ın tünelleri"ne deniz suyu salmayı planlıyor

ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Hamas'ın askeri karargah olarak kullandığı iddia edilen "tünelleri" deniz suyu ile doldurmayı planlıyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
ABD basınına göre, İsrail, "Hamas'ın tünelleri"ne deniz suyu salmayı planlıyor

Ankara

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurduğunu iddia etti.

Yetkililer, İsrail'in bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedeflendiğini belirtti.

ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etti.

İsrail şu ana kadar yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürdü.

Öte yandan yetkililer, deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtti.


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