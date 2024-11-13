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Dünya

ABD bankaları üçüncü çeyrekte daha zayıf kredi talebi gördü

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bu yılın üçüncü çeyreğinde firmaların ticari ve endüstriyel krediler ile ticari gayrimenkul kredilerine talebinin zayıfladığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
ABD bankaları üçüncü çeyrekte daha zayıf kredi talebi gördü

New York

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 66 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, ankete katılanların genel olarak, büyük ve orta ölçekli firmalara verilen ticari ve endüstriyel krediler için standartların değişmediğini ancak küçük firmalara verilen krediler ile ticari gayrimenkul kredileri için standartların sıkılaştığını bildirdiği aktarıldı.

Üçüncü çeyrekte, her büyüklükteki firmaya verilen ticari ve endüstriyel krediler için talebin zayıfladığı bilgisine yer verilen raporda, tüm ticari gayrimenkul kredi kategorileri için daha zayıf talebin geldiği ifade edildi.

Raporda, hanelere verilen krediler için genel olarak, konut gayrimenkul kredilerinin çoğu kategorisinde kredi standartlarının değişmediği ve talebin daha zayıf olduğu belirtildi.

Kredi kartı kredileri için standartların sıkılaştığı, otomobil ve diğer tüketici kredileri için değişmediğine dikkat çekilen raporda, otomobil ve diğer tüketici kredileri için talebin zayıfladığı ancak kredi kartı kredi talebinin temelde değişmeden kaldığı kaydedildi.

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