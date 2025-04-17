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Dünya

Trump, faizi düşürmede "geç kalmakla" suçladığı Fed Başkanı'nın işine son verilmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını" belirterek, işine son verilmesini talep etti.

Emirhan Demir  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Trump, faizi düşürmede "geç kalmakla" suçladığı Fed Başkanı'nın işine son verilmesini istedi

Ankara

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz konusu nedeniyle Powell'ı hedef aldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını 7'nci kez düşürmeye hazırlanırken Powell'ın bu konuda "çok geç kaldığına" işaret eden Trump, Fed Başkanı'nı "her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla" suçladı.

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Trump, Powell'ın dünkü açıklamalarının "tümüyle rezalet" olduğunu, ABD'nin tarifelerle "zenginleştiğini" ve birçok ürünün fiyatının düştüğünü savundu.

Powell'ın faiz oranlarını çok önceden düşürmüş olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Powell'ın işine bir an önce son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ECB bugün piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Powell, Kasım 2024'te basına yaptığı açıklamada, kanunlara göre Trump'ın kendisini işten çıkaramayacağını ve kendisinden talep etmesi halinde istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Fed Başkanı Powell'ın görev süresi 2026'da doluyor.

Powell'dan "zorlu senaryo" uyarısı

Fed Başkanı Powell, dün katıldığı etkinlikte, bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu "zorlu bir senaryonun" içinde bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme olmak üzere 4 farklı alanda önemli politika değişikliklerine ilişkin Powell, "Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." demişti.

Powell, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." şeklinde konuşmuştu.

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