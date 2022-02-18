Dolar
13.62
Euro
15.47
Altın
1,887.22
ETH/USDT
2,899.80
BTC/USDT
40,400.00
BIST 100
2,018.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de tatbikat yapıyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Deyrizor ilinin kuzeybatısında terör örgütüyle ortak silahlı tatbikat düzenliyor.

Mohamad Misto, Ethem Emre Özcan   | 18.02.2022
ABD askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de tatbikat yapıyor

Deyrizor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD askerleri Deyrizor'un kuzeybatı kırsalında yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde bulunan sanayi bölgesi ve çevresinde sabah saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerle ortak silahlı tatbikat başlattı.

Ortak tatbikat, savaş uçağı ve helikopterlerin yanı sıra birkaç tank ve zırhlı araçların katılımıyla yapılıyor.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinden bazı askerlerin de katıldığı tatbikatta, teröristlere havan topu, topçu atışları ve güdümlü anti-tank füzelerinin kullanımı hakkında da eğitim verilecek.

ABD askerleri, Aralık 2021'de de Ebu Haşeb Çölü'nde YPGK/PKK'lı teröristlerle ortak silahlı tatbikat yapmıştı.

Teröristlere daha önce verilen eğitimler

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.

Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, havan topu saldırısı, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı anlatılmıştı.

Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören spor kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.

Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti.

Böylelikle, ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Karlı yolları aşan sağlıkçılar yaylada Kovid-19 aşısı yapıyor
Bursa'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan Omicron kaynaklı ölümlere karşı "aşılanın" çağrısı

Benzer haberler

ABD askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de tatbikat yapıyor

ABD askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de tatbikat yapıyor

ABD Senatosu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını kınayan tasarıyı onayladı

Türkiye'de mühendislik eğitimi alan Suriyeli genç, Tel Abyad'ın inşası için çalışıyor

Rusya'nın önleyici savaşı mı?

Rusya'nın önleyici savaşı mı?
Güney Çin Denizi'ne düşen F-35 görüntülerini sızdıran 5 ABD askeri suçlu bulundu

Güney Çin Denizi'ne düşen F-35 görüntülerini sızdıran 5 ABD askeri suçlu bulundu
ABD Dışişleri: Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti

ABD Dışişleri: Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti