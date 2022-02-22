Dolar
13.86
Euro
15.73
Altın
1,902.80
ETH/USDT
2,601.30
BTC/USDT
37,690.00
BIST 100
2,024.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

Beyaz Saray, Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 22.02.2022
ABD, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin ilerlememesi için Almanya ile hareket edeceğini söylediğini anımsattı.

Dün gece de bu konuda Almanya ile yakın temasta olduklarını belirten Psaki, "Almanya'nın (süreci durdurma) kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak

Psaki, ABD'nin de bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyetini tanımasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Bunun ardından Biden imzaladığı kararname ile söz konusu iki bölgeden ticareti yasaklamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore, Omicron'un ölüm oranının Delta'dan yüzde 75 az olduğunu bildirdi
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Sınırın sıfır noktasında yaşayanlar mobil aşı ekiplerine minnettar
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

ABD, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

İran'la ABD arasındaki tutuklu değişimi konusu nükleer anlaşma çerçevesinde tartışılıyor

ABD, Putin'in doğu Ukrayna kararını kınadı

ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasakladı

ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasakladı
ABD: Rus kuvvetlerinin işgal sonrasında öldürülecek Ukraynalıların listelerini oluşturduğuna dair elimizde bilgiler var

ABD: Rus kuvvetlerinin işgal sonrasında öldürülecek Ukraynalıların listelerini oluşturduğuna dair elimizde bilgiler var
ABD: Rusya Ukrayna'ya yönelik oldukça şiddet içerikli bir işgale hazırlanıyor

ABD: Rusya Ukrayna'ya yönelik oldukça şiddet içerikli bir işgale hazırlanıyor