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Dünya

ABD Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 82 bin 300 kişiyi tahliye etti

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 82 bin 300 kişiyi ülkeden çıkardı.

Dildar Baykan Atalay   | 25.08.2021
ABD Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 82 bin 300 kişiyi tahliye etti

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 19 bin kişiyi daha tahliye etti.

Açıklamada son 12 saatte 42 askeri uçuş ile 11 bin 200, 48 koalisyon uçuşuyla 7 bin 800 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 82 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 87 bin 900 kişinin de başka ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.

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