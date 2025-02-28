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Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasına ait belgelerin ilk kısmını yayınladı

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın davasıyla ilgili belgelerin bir kısmını yayınladı.

Şilan Turp  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasına ait belgelerin ilk kısmını yayınladı

Ankara

Bakanlık, Epstein'ın arşivindeki belgelerin ilk kısmı üzerindeki gizliliği kaldırarak internet sitesinde yayınladı.

Yayınlanan belgelerde, Epstein'ın özel uçağının uçuş kayıtlarının kopyaları ile Epstein'in suçlarına yardım ettiği ithamıyla mahkum olan Ghislaine Maxwell tarafından derlendiği iddia edilen belgelerin fotokopisi gibi daha önce kamuoyuna sızdırılan belgeler bulunurken, Michael Jackson, Mick Jagger, Chris Evans, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Naomi Campbell, Alastair Campbell, David Blaine, Tony Blair, Mike Bloomberg, Richard Branson, Ralph Fiennes ve Alec Baldwin gibi davayla ilişkili kişilerin de adı geçiyor.

Belgeler arasında ayrıca, karartılmış bir isim listesi ve kanıt olarak görülen çeşitli ürünlere ait bilgiler paylaşıldı.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Gizliliği kaldırılan dosyaların ilk aşaması büyük ölçüde daha önce sızdırılmış ancak ABD hükümeti tarafından resmi bir sıfatla yayınlanmamış belgeleri içermektedir." denildi.

254 isimden oluşan isim listenin karartılmış olması ise tepkilere yol açtı.

Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu olayı "tam bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Bize istediğimiz bilgileri verin." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'e gönderdiği mektupta davayla ilgili belgelerin saklandığını öne sürerek, belgelerin tamamının 28 Şubat'a kadar teslim edilmesini istedi.

Bondi, konuyla ilgili soruşturma talebinde bulundu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

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