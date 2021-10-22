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Dünya

ABD, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine alan İsrail'den açıklama isteyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine alan İsrail'in kendilerine önceden bilgi vermediğini ve bu kararın nedenlerini İsrail yönetimiyle görüşeceklerini belirtti.

Hakan Çopur   | 22.10.2021
ABD, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine alan İsrail'den açıklama isteyecek

Washington

Sözcü Price, telefonla düzenlediği günlük basın brifinginde, İsrail yönetiminin Filistin insan hakları kuruluşlarıyla ilgili kararına dair değerlendirmede bulundu.

Price, İsrail yönetiminin 6 Filistin insan hakların kuruluşunu terör örgütleri listesine almadan önce kendilerine bilgi vermediğini söyledi.

Söz konusu kararla ilgili "İsrailli ortaklarımızla bu kararın gerekçeleri hakkında daha fazla bilgi almak için yakın temasta olacağız." diyen Price, insan hakları ve diğer demokratik hakların iyi yönetişimin temelleri olduğunu ifade etti.

Price, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri planını açıklayan İsrail yönetiminin bu kararına da tepki gösterdi.

İsrail hükümeti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesini illegal ilan etmişti.

Filistin yönetimi söz konusu karara sert tepki göstermişti.

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