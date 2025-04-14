AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Gazze'ye yardım girişinin engellenmesini kınadı, İsrail'e çağrıda bulundu:
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'ye insani yardımların girmesine izin verilmemesini kınayarak, İsrail'e yardım girişini engellememe ve Batı Şeria'daki ihlallere son verme çağrısı yaptı.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ile Filistin arasında gerçekleştirilen ilk Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Yüksek Temsilci, "Gazze'deki korkunç can kaybı ve yıkım nedeniyle Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze'ye gönderilen yardımların tümüyle engellenmesini kınıyoruz. İsrail, insani yardımı tam olarak yeniden sağlamalıdır." dedi.
AB'nin Refah'taki geçiş noktasında konuşlu AB Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) ocak sonundan bu yana 4 binden fazla destek sağladığını belirten Kallas, Filistinlilerin Gazze'ye malların teslimatını kolaylaştırma ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye geri dönmesini destekleme dahil her konuda bu misyona güvenebileceğini söyledi.
"Batı Şeria'da kötüleşen durum konusunda çok endişeliyiz"
Kallas, "Batı Şeria'da kötüleşen durum konusunda çok endişeliyiz. Buna on binlerce insanın yerinden edilmesi, sağlık hizmeti ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimin kısıtlanması da dahildir. Ayrıca, AB'nin Doğu Kudüs ve çevresi de dahil olmak üzere İsrail'in yerleşim politikasına şiddetle karşı çıktığını da eklemek istiyorum. İsrail'i yerleşim genişlemesini durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.
AB'nin iki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Kallas, "Önemli olan, bugün yaptığımız görüşmelerin acil ihtiyaçların ötesine geçmesi ve uzun vadeli işbirliğinin temelini oluşturmasıdır. Filistin Yönetimi'ni son derece zor koşullara rağmen reformları sürdürmeye hazır olmasını takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Yeteri kadar şey yapamamamızla ilgili hayal kırıklığı da çok ağır"
Kallas, "AB'nin Gazze ve Batı Şeria'da yıkım ve saldırılar sürerken Filistin Yönetimi'nden nasıl reform beklediği" sorusu üzerine, "Sizi anlıyorum. Durum çok ağır. (Bunu sona erdirmek için) Yeteri kadar bir şey yapamamamızla ilgili hayal kırıklığı da çok ağır." yanıtını verdi.
Yüksek Temsilci, AB'nin Filistin Yönetimi'ni desteklemeye hazır olduğunu, bu nedenle 1,6 milyar avro civarında yeni bir yardım paketi hazırladığını duyurdu.
AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica da desteğin, doğrudan Filistin Yönetimi'ne 620 milyon avroluk hibe, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de çeşitli sektörlerdeki projeleri desteklemek için yaklaşık 576 milyon avroluk hibe, kalanının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 82 milyon avroluk ve Avrupa Yatırım Bankasından 400 milyon avroya kadar kredi olmak üzere farklı ayaklarının bulunduğu bilgisini paylaştı.
AB'nin İsrail-Filistin konusuna yaklaşımı
AB, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında Tel Aviv taraftarı tutum sergilemekle eleştiriliyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Binyamin Netanyahu hükümetine verdiği destekle soykırımın ortağı olduğu gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.
AB, tüm bunlara rağmen 24 Şubat'ta Kallas ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar başkanlığında Brüksel'de Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı düzenlemişti. AB yönetimi, toplantıyı dengeli olma hedefiyle yaptıklarını, Filistin tarafı ile de aynı tür diyaloğu başlatacaklarını ifade ederek savunmuştu.
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.