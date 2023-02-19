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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den üye ülkelere Ukrayna'ya askeri desteği hızlandırma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB liderlerine, Ukrayna'ya tanklar da dahil olmak üzere ağır silahların sevkiyatını hızlandırmaları çağrısı yaptı.

Selen Temizer   | 19.02.2023
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den üye ülkelere Ukrayna'ya askeri desteği hızlandırma çağrısı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'daki 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Bir an önce Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmamız ve hızlandırmamız gerekiyor." dedi.

Liderlere seslenen Borrell, yapmaları gereken ilk ve acil şeyin, "Ukrayna'yı silahlandırmak" olduğunun altını çizdi.

Borrell, şöyle devam etti:

"Buradaki tüm Avrupalı liderler dün Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını, Ukrayna'nın galip gelmesi gerektiğini söylediler. O zaman sözlerden gerçeklere geçelim ve Ukrayna'ya askeri desteğimizi hızlandıralım. Çünkü Ukrayna, mevcut mühimmat açısından kritik bir durumda."

Sorunun yeni satın almaların veya ortak Avrupa satın alma programlarının tamamlanmasını beklemeden, "haftalar içinde" çözülmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Elimizdekini, üye devletlerin sahip olduklarını kullanmalıyız." dedi.

Borrell ayrıca AB üye ülkelerine tanklar da dahil olmak üzere, ağır silahların sevkiyatını hızlandırmaları çağrısında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi, "Bir savaşı, klasik bir savaşı kazanmak için muharebe tanklarına ihtiyacınız olduğunu herkes bilir. Bu tür silahlar olmadan bu savaşı kazanamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, şunları kaydetti:

"155 milimetrelik obüs mermisini, bir Avrupa ülkesinin ordusunun satın alması neredeyse 10 ay sürüyor. Neredeyse bir yıl. Havadan havaya füze satın almak için neredeyse üç yıl. Bu, bugün yaşadığımız şeylere uygun değil. Çünkü yaşadığımız duruma uygun değiliz."

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