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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Suriye' açıklaması: Pozisyonumuzu değiştirmek için sebep yok

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB olarak İdlib'e yönelik yardımlarına devam edeceklerini, Suriye'ye ilişkin pozisyonlarını değiştirmek için bir sebep olmadığını söyledi.

Barış Seçkin   | 04.12.2021
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Suriye' açıklaması: Pozisyonumuzu değiştirmek için sebep yok

Roma

Borrell, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl Roma'da 7'ncisi yapılan MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katıldı.

Josep Borrell, Suriye konusunda, "Arap Birliğindeki bazı arkadaşlar, Suriye'yi geri kabul etme olasılığını değerlendiriyor ama bizim açımızdan bakıldığında pozisyonumuzu değiştirmek için bir sebep yok." dedi.

Türkiye sınırından her gün kamyonlarca hükümet karşıtı güçlerin elindeki İdlib'e yardım gönderdiklerini anlatan Borrell, "6 milyondan fazla Suriyeli ülkesinin dışında. Birkaç hafta öncesine kadar İdlib gazetelerin manşetlerindeydi, şimdi kaybolmuş vaziyette. Aslında ortadan kaybolmadı. Bir milyon insanın olduğu İdlib gerçeği orada duruyor. Yardım sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'la nükleer müzakereler konusuna da değinen Borrell, "AB, İran'la nükleer müzakereleri kurtarma konusunda kararlı. Görüşmeler gelecek hafta Viyana'da sürecek." diye konuştu.

Borrell, ABD’nin eski başkanı Donald Trump'ın 2015'te varılan anlaşmadan tek taraflı çekilmesini de eleştirerek, yaptırımları bırakarak önceki girişime geri dönmek gerektiğine işaret etti.

Borrell, Körfez Bölgesi'nin de AB için daha stratejik bir önem kazandığını belirtti.

AB ülkelerindeki nüfusun gerilediğine atıfta bulunan Borrell, Avrupa ülkelerinin demografik açıdan kışı yaşadığı benzetmesinde bulunarak, Avrupa'nın göçe ihtiyacı olduğunu ancak bunun düzenli göç olması gerektiğini kaydetti.


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