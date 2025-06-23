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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

AB ülkelerinden İran'a nükleer anlaşma konusunda müzakerelere geri dönme çağrısı

Polonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları sonrası Tahran yönetimine müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Lejla Biogradlija, Eren Beksaç  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
AB ülkelerinden İran'a nükleer anlaşma konusunda müzakerelere geri dönme çağrısı

Ankara/Priştine

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "İran, uranyum zenginleştirmenin kendisi için daha önemli olduğuna karar verdi." değerlendirmesini yaptı.

Cenevre'de gerçekleşen görüşmelerde, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasını önlemeye çalışan Avrupalı müzakerecilere teşekkür eden Sikorski, AB'nin elinden geleni yaptığı konusunda emin olduğunu bildirdi.

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Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Ukrayna'daki savaşın ikinci plana itilmesinden endişe duyduğunu belirten Sikorski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna’ya herhangi bir provokasyon olmadan, Ukrayna’yı ele geçirmek için saldırdı. İsrail ve ABD ise İran'ın nükleer bomba elde etmesini engellemek için İran'ı vurdu. Bu tamamen farklı motivasyonlardır." dedi.

Litvanya, Estonya, Finlandiya

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys de siyasi ve diplomatik kararlar alınmazsa bölgenin daha da istikrarsızlaşacağını belirterek, "Harekete geçmeli ve İran'a barış yolunu seçmesi için baskı yapmalıyız." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah edinmesinin İsrail ve uluslararası toplum için de ciddi bir tehdit olduğunu savunan Budrys, çözüm bulmak için diplomatik adımlar atılması ve İran’a baskı yapılması çağrısında bulundu.

Budrys, İran'ın hem daha iyi bir geleceğe hem de Avrupa ile güçlü ilişkiler kurma fırsatına sahip olduğunu belirtti.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise mevcut durumun bölgesel bir savaşa dönüşmemesini temenni ederek herkesin nükleer programın eskisi gibi bir durumda olmamasından memnun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, uluslararası hukuka saygı çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, taraflara müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulundu.

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