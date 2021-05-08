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Dünya, Koronavirüs

AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şimdiye kadar 160 milyon kişinin ilk doz aşıyı yaptırdığını bildirdi.

Şenhan Bolelli   | 08.05.2021
AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı

Madrid

Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen Sosyal Zirve toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Von der Leyen, aralık sonundan itibaren AB'ye toplam 200 milyon doz aşı geldiğini söyledi.

AB'nin aşı kullanımında "iyi bir yolda" olduğunu savunan Von der Leyen, yaz sonuna kadar AB'deki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin tutturulacağını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı, "Aşı tedariki ve dağılımı daha iyi gidiyor. AB halkının yüzde 25'inden fazlasına denk gelecek şekilde yaklaşık 160 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı. Bu iyi bir haber ve böyle devam edeceğiz." dedi.

2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak şekilde 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere 1 milyar 800 milyon doz aşı alımı için Pfizer/BioNTech firmasıyla yeni bir sözleşme imzaladıklarını dile getiren Von der Leyen, bu alımın çocuklar düşünülerek yapıldığını, "er ya da geç çocukların da Kovid-19 aşısı olacaklarını" söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, "Pandemiden çıkmanın yolu aşılamadan geçiyor ama önlemleri uygulamaya, kendimizi korumaya ve geleceğe hazırlıklı olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

AB'de turizm sezonu hazırlıkları

Turizm sezonunun yaklaştığını, aşı sertifikasıyla ilgili dijitalleşmeye ağırlık vermeleri gerektiğini ve bu ay sonuna doğru bazı ortak kararların alınabileceğini belirten Von der Leyen, "AB içi ve AB'ye doğru olan seyahatlere izin vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'de serbest dolaşımın yeniden başlamasını sağlayacak QR kodlu, iki dilli bir aşı sertifikasının haziran ayında yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

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