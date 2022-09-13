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Dünya

AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Ata Ufuk Şeker   | 13.09.2022
AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, sosyal medya hesabından, Avrupa'daki enerji krizi ve buna karşı alınacak tedbirler hakkında paylaşımlarda bulundu.

Üye ülkelerin enerji bakanlarını 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantıya çağırdığını belirten Sikela, burada AB Komisyonu'nun yüksek enerji fiyatlarına yönelik hazırladığı teklifleri değerlendireceklerini ifade etti.

Sikela, Komisyon ve üye ülkelerle yakın iş birliği içinde çalıştıklarına işaret ederek, "30 Eylül'de geçen hafta başladığımız işi bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını süresiz kesmesinin ardından, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları geçen hafta Brüksel'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı bitiminde, AB ülkeleri, AB Komisyonu'na, hızla düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme teklifleri hazırlama görevini verdi.

Teklif detaylarının, yarın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yapacağı "Birliğin Durumu” konuşmasında açıklanması bekleniyor.

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