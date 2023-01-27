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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna'daki savaş suçları için "uluslararası soruşturma bürosu" kurmaya hazırlanıyor

AB Komisyonunun adaletten sorumlusu üyesi Didier Reynders, şimdiye kadar 65 bin muhtemel savaş suçu vakasının toplandığını, bunun "tarihte belgelenmiş en yüksek savaş suçu sayısı" olduğunu söyledi.

Selen Temizer   | 27.01.2023
AB, Ukrayna'daki savaş suçları için "uluslararası soruşturma bürosu" kurmaya hazırlanıyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, AB'nin Ukrayna'daki savaş suçları için uluslararası soruşturma bürosu kurmak amacıyla çalıştığını, şimdiye kadar toplanan 65 bin muhtemel vakanın tarihte görülen en yüksek rakam olduğunu söyledi.

Reynders, AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de AB ülkelerinin içişleri bakanlarını bir araya getiren gayriresmi toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını kovuşturma sürecinde kaydedilen ilerlemeye değinen Reynders, "Savaşın başından beri hukuki süreç devam ediyor. Gerekli tüm hukuki araçlarla günbegün çalışıyoruz. Uluslararası soruşturma bürosu kurmak için ilk katmanı oluşturmak amacıyla çalışıyoruz." dedi.

Reynders, Ukrayna Başsavcılığından, kendi davalarını açan 14 üye ülkeye, ortak araştırma ekiplerinden Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) ve AB'nin ceza yargılaması kurumu Eurojust'a birçok aktörün işbirliği yaptığını vurguladı.

Eurojust'ın sivil kuruluşlara savaş suçlarının ve insan hakları ihlallerinin nasıl belgeleneceği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirten Reynders, kurumun gelecekteki davalarda kullanılabilecek kanıtları saklamak, değiş tokuş etmek için yeni uluslararası veri tabanının öneminden söz etti.

Reynders, şimdiye kadar 65 bin muhtemel savaş suçu vakasının toplandığını ifade ederek, bunun "tarihte belgelenmiş en yüksek savaş suçu sayısı" olduğuna dikkati çekti.

AB Komisyonunun adalet sorumlusu Reynders, Komisyonun söz konusu misyona liderlik etmek istediğini, bağımsız bir uluslararası mahkemenin kurulması gibi olası mekanizmalar üzerindeki tartışmaların sürdüğünü kaydetti.

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