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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da ateşkes sağlanması ve savaşın durması konusunda Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.03.2022
AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen gayriresmi AB Kalkınma Bakanları Toplantısı bitiminde Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'daki savaşın durdurulması konusunda Çin'in arabuluculuk yapıp yapamayacağı sorulan Borrell, bugünkü toplantı sırasında bir süre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Çin'in arabulucu olamayacağını çünkü Rusya'ya daha yakın bir duruş sergilediğini vurgulayan Borrell, "Ateşkes sağlanması için olası tüm diplomatik girişimler konusunda Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedim." dedi.

Borrell, Çin'in büyük bir küresel güç olduğunu, bu konuda bir rolü olabileceğini belirterek, "Çin'in Rusya ile bağlantısı malum. Bu yüzden krizin diplomatik yollarla çözümü konusunda kritik bir rol oynayabilirler." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, bugünkü açıklamasında, Pekin ile Moskova arasındaki dostluğun çok güçlü olduğunu belirterek, barışın sağlanması için arabulucu olabileceklerini söylemişti.

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