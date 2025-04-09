AB-Ukrayna ortak bildirisi: Rusya kabul ederse ABD'nin teklifi barış için önemli bir adım olabilir
Avrupa Birliği (AB)-Ukrayna Ortaklık Konseyi, ABD'nin önerisinin Rusya tarafından da kabul edilmesi halinde barış yolunda önemli bir adım olabileceğini bildirdi.
Brüksel
AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi'nin 10. toplantısı Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ile Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal'ın katılımıyla yapıldı.
AB tarafı, toplantının ardından kabul edilen ortak bildiriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre taraflar, Rusya'nın saldırılarını kınayarak Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve özgürlüğünü savunma mücadelesindeki cesaretini takdir etti.
Taraflar, Rusya-Ukrayna Savaşı için ABD'nin ateşkes anlaşması önerisi de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna görüşmelerinin sonucunu memnuniyetle karşıladı.
Rusya'nın kabul etmesi halinde ateşkes önerisinin bu yönde önemli bir adım olabileceğinin altını çizen taraflar, Rusya'nın barışı sağlama isteğini göstermesi gerektiğine işaret etti.
Taraflar, Ukrayna'nın savunma sanayisini daha fazla desteklemek, geliştirmek ve AB savunma sanayisiyle işbirliğini derinleştirmek için çalışmaları yoğunlaştırmanın stratejik önemini vurguladı.
Taraflar ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sonlandırana ve bu savaşın yol açtığı zararı telafi edene kadar Rus varlıklarının dondurulması gerektiğine dikkati çekti.
AB, taahhütlerini yineledi
AB, Ukrayna'nın kendini savunma hakkını kullanmasına, barışçıl, demokratik ve müreffeh bir gelecek inşa etmesine yardımcı olma konusundaki kararlılığını vurguladı.
Mühimmat ve füze teslimatı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarını karşılamaya kararlı olduğunu ifade eden AB, ABD ve diğer ortaklarla birlikte atılacak adımları desteklemede üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu yineledi.