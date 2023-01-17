Dolar
18.76
Euro
20.25
Altın
1,905.14
ETH/USDT
1,591.10
BTC/USDT
21,352.00
BIST 100
5,315.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB tehditlere karşı Finlandiya'da ilaç ve tıbbi malzemeler bulunduracak

Avrupa Birliği (AB), nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditler gibi acil durumlarda kullanılmak üzere Finlandiya'da ilaç ve tıbbi cihaz gibi malzemeler depolayacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.01.2023
AB tehditlere karşı Finlandiya'da ilaç ve tıbbi malzemeler bulunduracak

Brüksel

AB Komisyonu, bu amaçla AB'nin kuracağı ilk rezerv niteliği taşıyan tesis için 242 milyon avro ödenek ayırdı.

Finlandiya'daki tesiste nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldırılara karşı malzemeler, aşılar ve antidotlar, kritik tıbbi teçhizat, cihaz, araç ve gereçler, sahada kullanılacak her türlü malzeme bulundurulacak.

AB'nin finansmanı sadece bunlar için değil, tesiste görev yapacak kişilerin eğitiminde de kullanılacak.

Acil durum olduğunda Finlandiya'daki rezervden AB ülkelerinin yanı sıra AB'nin Sivil Koruma Mekanizmasına katılan ülkeler ile komşu ülkelere yardım gönderilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü
Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri: Türkiye'nin sıfır atık konusundaki rolü önemli
Emine Erdoğan: Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmayacak
Sapanca Gölü'nde su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle düştü
Danıştay'daki YSK üyeliği seçimi tamamlandı

Benzer haberler

AB tehditlere karşı Finlandiya'da ilaç ve tıbbi malzemeler bulunduracak

AB tehditlere karşı Finlandiya'da ilaç ve tıbbi malzemeler bulunduracak

AB Komisyonu nisanda yolsuzlukla mücadele paketi sunacak

Finlandiya Başbakanı Marin, ülkesinin NATO'ya üyeliği konusunda büyük bir sorun olmadığını söyledi

AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek

AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek
AB, yeşil sanayisine daha fazla destek verecek

AB, yeşil sanayisine daha fazla destek verecek
AB, Avrupa'daki ilaç sıkıntısına karşı "toplu alım" seçeneğini düşünüyor

AB, Avrupa'daki ilaç sıkıntısına karşı "toplu alım" seçeneğini düşünüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet