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Dünya

AB Taliban'ı müzakereye dönmeye, Afgan hükümetini Taliban ile birlikte çalışmaya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki şiddeti kınayarak, hükümeti Taliban ile ilişki kurmaya, Taliban'ı müzakerelere dönmeye davet etti.

Selen Temizer   | 13.08.2021
AB Taliban'ı müzakereye dönmeye, Afgan hükümetini Taliban ile birlikte çalışmaya çağırdı

Brüksel

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Taliban'ın devam eden saldırılarının, çatışmanın müzakere edilerek çözülmesine ve Doha barış sürecine yönelik beyan edilen taahhütleriyle doğrudan çeliştiğini belirtti.

AB'nin özellikle Taliban kontrolündeki bölgelerde artan insan hakları ihlallerini kınadığını ifade eden Borrell, "Afganistan'ı siyasi farklılıkları çözmeye, tüm paydaşların temsilini artırmaya ve Taliban ile birleşik bir perspektiften ilişki kurmaya teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, AB'nin Afgan halkına desteğini sürdürmeyi amaçladığını ancak bunun barışçıl ve kapsayıcı bir çözüm ile kadınlar, gençler ve azınlıklar dahil tüm Afganların temel haklarına saygı gösterilmesi şartına bağlı olacağını vurguladı.

Taliban'ı müzakerelere devam etmeye çağıran Borrell, şiddetin derhal durdurulması ve kapsamlı, kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğitime erişim de dahil olmak üzere, son yirmi yılda kadınlar ve kız çocukları tarafından elde edilen önemli kazanımların korunması kritik önem taşımaktadır. Aksi takdirde, iktidar zor kullanılarak alınırsa ve bir İslam emirliği yeniden kurulursa, Taliban tanınmama, tecrit, uluslararası destek eksikliği ve Afganistan'da devam eden çatışma ve uzun süreli istikrarsızlık olasılığı ile karşı karşıya kalacaktır."

Taliban kısa süre önce Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirmiş, böylece Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 12'ye çıkmıştı.

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