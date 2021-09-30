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Dünya

AB, şirketlere kamu yardımına izin veren çerçevenin süresini uzatmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üye ülkelerin şirketlere kamu desteği sağlayabilmesi için hazırlanan Geçici Çerçeve süresinin Haziran 2022'ye kadar uzatılmasını teklif etti.

Ata Ufuk Şeker   | 30.09.2021
AB, şirketlere kamu yardımına izin veren çerçevenin süresini uzatmaya hazırlanıyor

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Mart 2020'de hazırlanan Geçici Çerçeve ile üye ülkelerin şirketlere kamu yardımı sağlayabildiği belirtildi.

Söz konusu çerçeve kapsamında şimdiye kadar üye ülkelerin 650'den fazla kamu yardımı talebinin AB Komisyonu tarafından onayladığı belirtilen açıklamada, böylece şirketlere 3 trilyon avrodan fazla destek verildiği bildirildi.

Açıklamada, Komisyon tarafından krizden etkilenen işletmelere gerekli mali desteğin sağlanması amacıyla hazırlanan Geçici Çerçeve tedbirlerinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılmasının teklif edildiği kaydedildi.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

Geçici Çerçeve ile üye ülkeler, Kovid-19 salgınında işletmelere yeterli miktarda likidite sağlayabiliyor.

Normal şartlarda, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.


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