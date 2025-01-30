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Dünya

AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığında olduğunu açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O’Sullivan, Rusya’ya karşı 16. yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi.

Meiramgul Kussainova  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığında olduğunu açıkladı

Astana

O’Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 4. kez Kazakistan’ı ziyaret etti ve Astana’da temaslarının ardından basına brifing verdi.

Kazakistanlı yetkililerle önemli mesafe katettiklerini belirten O’Sullivan, "Avrupa Birliği’nin, Kazakistan’ın Rusya Federasyonu ile meşru ticari ilişkilerine müdahale etme ve herhangi bir şekilde engel olma niyeti yok." dedi.

İş dünyasından bazı temsilcilerin, Kazakistan’ı yaptırımları aşmak için bir platform olarak kullanmalarından endişe duyduklarını dile getiren O’Sullivan, "Biz burada, AB ve G7 ülkelerinde üretilen ve yaptırım listesinde yer alan ürünlerin Kazakistan üzerinden Rusya’ya ihracatından bahsediyoruz. Bu doğrultuda Kazakistanlı yetkililerle yaptığımız işbirliğinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

O’Sullivan, ayrıca AB’nin Rusya'ya yönelik şu anda 16’ncı yaptırım paketini hazırladığını sözlerine ekledi.

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