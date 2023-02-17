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Dünya

AB, Rusya'ya yeni yaptırımları savaşın yıl dönümünde açıklamayı planlıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini Ukrayna'ya saldırı başlamasının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta açıklaması bekleniyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.02.2023
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları savaşın yıl dönümünde açıklamayı planlıyor

Brüksel

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi pazartesi Brüksel'de toplanacak.

Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığındaki toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak. Toplantıda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketine son şeklinin verilmesi planlanıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların detayları hakkında bilgi veremeyeceğini ancak yeni paketin 24 Şubat'ta kabul edilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Aynı yetkili, devreye sokulacak yeni yaptırımların geniş, kapsamlı ve ciddi olacağını vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, önceki gün yaptırımların içeriği hakkında paylaşımda bulunmuştu. Buna göre 10'uncu paket sanayi ve teknoloji ürünleri, çeşitli yedek parçalar ile hem askeri-sivil maksatla kullanılabilecek ürünlere ihracat yasakları ile mevcut yaptırımların ihlal edilmesi veya çevresinden dolaşılmasını önlemek için yeni önlemleri kapsıyor.

AB, yeni yaptırımların daha fazla etkili olması için Rusya'nın Çin gibi başka ülkelerden temin edemeyeceği birçok sanayi ürününü kapsamasını istiyor. Bunlar elektronik, özel araçlar, makine ve motor parçaları, kamyon ve jet motorları için yedek parçalar gibi hayati ürünler ile inşaat sektörünün Rusya ordusuna yönlendirebileceği anten veya vinç gibi ürünleri içeriyor.

İnsansız hava aracı, füze ve helikopter gibi silah sistemlerinde kullanılabilecek 47 elektronik bileşen ile nadir elementler ve termal kameralara da kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

AB, yasaklanan ürünlerin Rusya'ya farklı yollardan girmesini önlemek için çift kullanımlı ürün yaptırımları kapsamına ilk defa üçüncü ülke kuruluşlarını da dahil etmeyi hedefliyor.

AB fonlarının Ukrayna için kullanımı

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'ya siyasi, mali ve askeri desteğin devam ettirilmesi de görüşülecek.

Bu kapsamda AB'nin silah yardımı için kullandığı "European Peace Facility" adlı bütçe dışı fon aracının nasıl kullanılacağı değerlendirilecek. Bazı ülkelerin elindeki Mig-29 tipi savaş uçaklarının bu fon kullanılarak satın alınması ve Ukrayna'ya verilmesi gibi öneriler de toplantıda ele alınacak.

Estonya'nın gündeme getirdiği "AB ülkelerinin ortaklaşa silah ve mühimmat alımı yapması" teklifinin de toplantıda gündeme gelebileceği aktarılıyor.

İran ve Afganistan

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminde Ukrayna dışında İran ve Afganistan da bulunuyor.

Bakanların İran'da Mahsa Emini gösterileri nedeniyle protestoculara yönelik uygulamaları nedeniyle İran'a yeni yaptırımları kabul etmesi bekleniyor. Yaptırımların insan hakları ihlallerinde rolü bulunan kişi ve kuruluşları kapsayacağı belirtiliyor.

İran'ın Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya askeri yardımlarının da bakanların masasında olacağı kaydediliyor.

Ayrıca Afganistan'da Taliban yönetiminin kız çocuklarının eğitimi, kadınların toplumdaki yeri, insani yardım kuruluşlarında kadınların görev yapmasına yasak getirilmesi gibi uygulamalarına nasıl karşılık verileceği konusu da Brüksel'deki toplantıda görüşülecek.

Afganistan halkına insani yardımları sürdürmek istediklerini aktaran AB yetkilileri, Taliban yönetimine şu aşamada bir yaptırımın gündemde olmadığını ifade ediyor.

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