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Dünya

AB, Rusya'dan fosil yakıt alımını sonlandırmaya hazırlanıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Onlarca yıl boyunca enerjide bağımlılığın getirdiği maliyetleri fark edemedik." dedi.

Ata Ufuk Şeker  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
AB, Rusya'dan fosil yakıt alımını sonlandırmaya hazırlanıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan bütün fosil yakıtların ithalatını aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik somut önlemler içeren bir yol haritasını 2 hafta içinde sunacaklarını söyledi.

Von der Leyen, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve İngiliz hükümeti tarafından Londra'da düzenlenen Enerji Güvenliğinin Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuştu.

AB ve İngiltere arasında enerjide işbirliğinin hayati önem taşıdığına işaret eden von der Leyen, çalışmalarını Kuzey Denizi'nde rüzgar enerjisi, hidrojen ve karbon yakalama ile depolama gibi alanlara yoğunlaştırdıklarını ancak kaynaklar kadar düzenleyici çerçevedeki belirliliğin de önem taşıdığını ifade etti.

Von der Leyen, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjinin ekonomilerin can damarı olduğunu, ulusal güvenliğin temelini oluşturduğunu, endüstriyel ve ekonomik rekabet gücünü ayakta tuttuğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde AB'ye gazın yüzde 45'ini, kömürün yüzde 50'sini ve petrolün üçte birini Rusya'nın sağladığını anımsatan von der Leyen, "Onlarca yıl boyunca enerjide bağımlılığın getirdiği maliyetleri fark edemedik." dedi.

Von der Leyen, Rusya'nın savaşla birlikte Avrupa'ya doğal gazı keserek aşırı bağımlılığı istismar etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söyledi.

AB'nin enerji tedarikini çeşitlendirdiklerini, temiz enerji dönüşümünü hızlandırdıklarını, Rusya'dan gaz ithalatını yüzde 45'ten yüzde 18'e indirdiklerini belirten von der Leyen, petrol ithalatlarını onda bire düşürdüklerini, kömür alımına da son verdiklerini anlattı.

Von der Leyen, enerji alanında halen yapılacak çok şey olduğunu dile getirerek, "2 hafta içinde Rusya'dan bütün fosil yakıtların ithalatını aşamalı olarak sonlandırmak için somut önlemler içeren bir yol haritası sunacağız. Böylece enerji ihtiyaçlarımız için düşman bir güce bel bağlamayacağız." diye konuştu.

AB'nin enerji krizi döneminde doğal gaz tedariki konusunda da von der Leyen, "Kriz sırasında, ihtiyaç duyduğumuzda ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile hemen devreye girmesini unutmadık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "ABD'den LNG ithalatı da dahil olmak üzere enerji ortaklıkları AB için stratejik öneme sahip olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir kaynakların AB enerji karışımında yüzde 47 paya sahip olduğunu belirten von der Leyen, temiz enerji ve elektrik şebeke yatırımlarına hızla devam edeceklerini kaydetti.

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