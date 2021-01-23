Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi

Avrupa Birliği (AB), henüz kullanım onayı vermediği Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslimatındaki gecikmeden şikayet etti.

Ata Ufuk Şeker   | 23.01.2021
AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabından, AB üyesi ülke temsilcileri ile aşı stratejisi konusunda komite toplantısı yaptıklarını bildirdi.

AstraZeneca temsilcilerinin yılın ilk çeyreğinde AB’ye aşı teslimatlarında gecikmeler olacağını açıkladığını aktaran Kyirakides, "AB Komisyonu ve üye ülkeler, bu durumdan aşırı memnuniyetsizlik duyduklarını ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kyirakides, AB'nin aşılara koşullu pazarlama izni verilmesine bağlı olarak kesin bir teslimat takvimi belirlenmesinde ısrar ettiğini, üye ülkelerin de aşılama programlarını buna göre planladığını belirterek "AB Komisyonu, AstraZeneca'ya teslimatların öngörülebilirliğini ve istikrarını artıracak, doz dağıtımını hızlandıracak tedbirler konusunda ısrar etmeyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Aşı onayı için EMA'ya başvuru yapılmıştı

Oxford Üniversitesinin İngiliz İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşı onayı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvuru yapılmıştı. Söz konusu aşının AB onayının ise ocak sonunda çıkması bekleniyordu.

AB'de şu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020'den beri halka yapılıyor.

AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi. AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı. Ancak, AB ülkelerinde aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirileri yapılıyor.

AB Komisyonu, bu hafta üye ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması hedefi koymuştu. Aşı teslimatlarında yaşanacak gecikmeler sonucunda hedefin yakalanamaması ihtimali artıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta Kovid-19 aşıları göndermeye başlayabiliriz
Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki

Benzer haberler

AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi

AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta Kovid-19 aşıları göndermeye başlayabiliriz

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 472 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 472 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınında son 24 saat
Mutasyonlu Kovid-19 kaynaklı vakaların arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

Mutasyonlu Kovid-19 kaynaklı vakaların arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu