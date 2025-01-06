Dolar
35.32
Euro
36.69
Altın
2,636.95
ETH/USDT
3,669.30
BTC/USDT
101,805.00
BIST 100
10,085.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da "Mehmet Akif İnan Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya

AB, Musk'ın Alman aşırı sağcı AfD'nin başbakan adayıyla yapacağı canlı yayını takip edecek

AB Komisyonu, Elon Musk ile aşırı sağcı AfD partisinin başbakan adayı Alice Weidel arasında 9 Ocak'ta X'te gerçekleştirilmesi planlanan canlı yayınının takip edileceğini bildirdi.

Melike Pala  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
AB, Musk'ın Alman aşırı sağcı AfD'nin başbakan adayıyla yapacağı canlı yayını takip edecek

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Elon Musk ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel arasında 9 Ocak'ta X'te gerçekleştirilmesi planlanan canlı yayınının takip edileceğini ve bunun Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğinin analiz edileceğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, aşırı sağcı AfD partisini öven sosyal medya platformu X'in sahibi Amerikalı iş insanı Musk hakkındaki soruları yanıtladı.

Musk'ın 9 Ocak'ta X'te yapılması planlanan canlı yayının takip edileceğini belirten Regnier, canlı yayının seçim bütünlüğü açısından risk oluşturacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı ve DSA kurallarının ihlal edilip edilmediğinin inceleneceğini söyledi.

Aralık 2023'te X'in DSA kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle açılan soruşturmanın devam ettiğini anımsatan Regnier, canlı yayının içeriğinde herhangi bir kural ihlali olduğunda bunun da süregelen soruşturmaya dahil edileceğini ifade etti.

Öte yandan canlı yayının yapılması önünde herhangi bir engel olmadığını belirten Regnier, "DSA'daki hiçbir şey bir platform sahibinin ya da herhangi birinin canlı yayına ev sahipliği yapmasını ve kişisel görüşlerini ifade etmesini yasaklamamaktadır." diye konuştu.

Regnier ayrıca, AB Komisyonunun, Alman Dijital Hizmetler Koordinatörü ve X dahil küresel çevrim içi platformlarla ülkede 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimler öncesinde risklerin değerlendirilmesi için 24 Ocak'ta yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

- Avrupa'dan Musk'a tepkiler

Musk X'te yaptığı sosyal medya paylaşımında aşırı sağcı AfD’yi överek "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı." olarak nitelendirmişti.

Musk'ın bu ifadeleri Almanya başta olmak üzere Avrupa'da tepki çekmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Musk'ı eleştirerek Almanya'da gelecekte ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini ve buna sosyal medyanın sahiplerinin "karar veremeyeceğini" söylemişti.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ise Musk'ın, AfD Partisini destekleyen açıklamalarıyla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığını belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Musk'u seçimlere müdahale etmekle suçlarken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Amerikalı iş insanını "yalan ve yanlış bilgi yaymakla" eleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS uygulamasından Türkiye'nin etkilenmeyeceğini bildirdi
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz, risk görürsek gerekli adımları atarız

Benzer haberler

AB, Musk'ın Alman aşırı sağcı AfD'nin başbakan adayıyla yapacağı canlı yayını takip edecek

AB, Musk'ın Alman aşırı sağcı AfD'nin başbakan adayıyla yapacağı canlı yayını takip edecek

Almanya, geçen yıl elektrik tüketiminin yüzde 14'ünü güneşten karşıladı

Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Kickl'e hükümet kurma yetkisi verildi

Almanya'da 2024'te aşırı sağcı suçlarda artış yaşandı

Almanya'da 2024'te aşırı sağcı suçlarda artış yaşandı
Almanya'da Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Almanya'da Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi
Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları Suriye'ye neden gitti?

Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları Suriye'ye neden gitti?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet