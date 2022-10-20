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Dünya

AB, Macaristan hükümetinin yaptırım karşıtı "bombalı afişine" tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, Macaristan hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara yönelik, bomba resminin de yer aldığı afişlerin kullanıldığı yaptırım karşıtı kampanyasına tepki gösterdi.

Mehmet Yılmaz   | 20.10.2022
AB, Macaristan hükümetinin yaptırım karşıtı "bombalı afişine" tepki gösterdi

Budapeşte

Spinant, yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların amacının bombaların Ukrayna'ya düşmesini durdurmak olduğunu, bu yüzden yaptırımları bomba ya da füze gibi göstermenin uygun olmadığını söyledi.

AB'de alınan yaptırım kararlarını Macar hükümetinin de onayladığına dikkati çeken Spinant, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın enerji krizine neden olduğunu, Rusya'nın savaştan önce de enerji piyasasını manipüle ettiğini ayrıca şimdi ise AB'ye şantaj yaptığını kaydetti.

Macaristan hükümeti geçen günlerde üzerinde "yaptırımlar" yazılı bomba resminin de yer aldığı, "Brüksel yaptırımları bizi mahvediyor" yazılı afişlerle yaptırım karşıtı kampanya başlatmıştı.

Macaristan hükümeti Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı

Macaristan hükümeti, 14 Ekim'de "Ulusal Konsültasyon" adı altında, Rusya'ya yönelik petrol, doğal gaz, ham madde, nükleer yakıt ve turizme yönelik yaptırımlarla ilgili 7 sorunun yer aldığı anketi halka yollamaya başlamıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik yaptırımların antidemokratik bir şekilde yürürlüğe konulduğunu ifade ederek, Brüksel'deki bürokratlar ve Avrupa elitinin yaptırımlar hakkında karar verdiğini söylemişti.

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