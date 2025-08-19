Dolar
40.89
Euro
47.79
Altın
3,333.89
ETH/USDT
4,292.10
BTC/USDT
115,252.00
BIST 100
10,948.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna konusunda AB Konseyini toplamasının ardından Ukrayna'yı desteklemeye devam ve ABD ile barış çabalarını ilerletme mesajı verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AB'ye üye ülkelerin liderlerini video konferans yöntemiyle topladığını duyurdu.

Costa, paylaşımında "AB, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AB'nin Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barışa yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Costa, gelecek haftalarda bu konunun AB liderlerinin öncelikli meselesi olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Costa, "İlk adım olarak Rusya, şiddete derhal son vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi

Costa, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla dün Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için düzenlediği AB Konseyi toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

AB ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Konsey toplantısının akabinde Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını bildiren Costa, "AB'nin Ukrayna'ya olan birlik ve sarsılmaz desteğinin yanı sıra Rusya üzerindeki baskıyı sürdürme kararlılığımızı vurguladım." ifadelerini kullandı.

Costa, en önemli önceliğin katliamı durdurmak, esir değişimini iletmek, tutuklu değişimini ilerletmek ve Rusya tarafından kaçırılan çocukların geri dönüşünü sağlamak olduğunu bildirdi.

AB Konseyi Başkanı, "Somut ve temel güvenlik garantileri üzerinde ABD ile çalışacağız. Zelenskiy ve ABD ile adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için sonraki adımları hazırlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Costa, Ukrayna'yı AB üyeliği yolunda destekleme taahhüdünü de yineledi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceğiz
Yurt genelinde sıcaklık bu hafta da etkisini sürdürecek
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi

AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi

Macron, olası Trump-Putin-Zelenskiy zirvesinin ardından Türkiye'nin de katılacağı yeni bir görüşmeden yana

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı"na katıldı

İngiltere Başbakanı Starmer, Washington'daki Ukrayna görüşmelerinde gerçek ilerleme kaydettiklerini söyledi

İngiltere Başbakanı Starmer, Washington'daki Ukrayna görüşmelerinde gerçek ilerleme kaydettiklerini söyledi
Macron, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Putin'in barışa istekli olduğunu düşünmediğini söyledi

Macron, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Putin'in barışa istekli olduğunu düşünmediğini söyledi
Trump, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirecek zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı

Trump, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirecek zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet