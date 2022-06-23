Dolar
17.36
Euro
18.29
Altın
1,826.76
ETH/USDT
1,124.50
BTC/USDT
20,918.00
BIST 100
2,543.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının şüphelisi S.A yakalandı
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.06.2022
AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı

Brüksel

Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirdi.

"Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu tebrik ederek "Ülkeleriniz Avrupa ailesinin parçası. Liderlerin bugünkü tarihi kararları da bunun teyidi." ifadesini kullandı.

Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu Rusya'nın saldırısının başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.

AB Komisyonu, 17 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. Komisyon, Gürcistan için ise Avrupa perspektifi sunulması ve kriterleri karşılaması kaydıyla durumunun daha sonra yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'teki orman yangınının faili polis ve jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa
İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri Türkiye'ye yola çıktı
Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor

Benzer haberler

AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı

AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı