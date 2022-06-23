Ukraynalılar AB'den 'aday ülke' statüsü verilmesini sabırsızlıkla bekliyor
Rusya ile savaşan Ukrayna'da halk Avrupa Birliği (AB) liderlerinden "aday ülke" statüsü vermelerini bekliyor.
Kiev
23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ile Gürcistan ve Moldova'nın AB üyelik başvurularıyla ilgili alınacak karar beklenirken Ukraynalılar ülkelerine yönelik olumlu karar verilmesini istiyor.
Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği ve bugüne kadar savaşın sürdüğü ülkenin başkenti Kiev sokaklarındaki insanlar, ülkenin gelecekte tam bir AB üyesi olmasının kalkınma ve refah için son derece önemli olduğunu ve şimdilik bir aday ülke statüsü almanın bu yönde atılacak büyük bir adım olduğuna inanıyor.
Kiev'in merkez caddesi Khreşatik'te Ukraynalılar, AA muhabirine ülkelerinin AB üyelik sürecini değerlendirdi.
"Meydan'da 8 yıl önce Avrupa ile entegrasyonu için mücadele verdik"
Kiev sakinlerinden 22 yaşındaki Oleana Tsekhmister, Ukrayna'nın AB üyesi olmasının kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek "Bize aday ülke statüsün verilmesi çok önemli. 8 yıl önce öğrenciler olarak Avrupa ile entegrasyon ilkeleri ve değerlerinin koruması için Meydan'a ilk biz çıktık." dedi.
Meydan olaylarının ardından 8 yıl geçtiğini ve Ukrayna'nın bir aday ülke statüsü alması için hazır konuma geldiğini kaydeden Tsekhmister, "Bu durum bize ekonomiden eğitime kadar her alanda Avrupa toplumu ile entegrasyonumuz için bir fırsat verecek." diye konuştu.
Ukrayna halkının çok kabiliyetli olduğunu ve Avrupa'ya açılan pencere sayesinde herkesin kendi imkanlarını daha etkili bir şekilde kullanacağını belirten Tsekhmister, "Ukrayna Avrupa'nın merkezidir. Sonunda bu adaylığı hak etti." ifadelerini kullandı.
Tsekhmister, ülkede önceki dönemlerde sık sık yönetimin değiştiğini ve bunun Ukrayna'nın AB sürecini olumsuz etkilediğini belirterek "Ama artık gerek toplum gerek siyasetçiler herkes bu amaçla birleşmiş durumda. Kararın verilmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Ülkesinde savaşın devam ettiğini hatırlatan Tsekhmister, Ukrayna'ya adaylık statüsün verilmesinin savaşın durmasına da fayda sağlayabileceğini kaydederek, bu sayede Avrupa'nın kendilerine daha çok destek vermesini umduğunu dile getirdi.
"Aday statüsün verilmesi Ukrayna'yı AB ile entegrasyona daha da yaklaştıracak"
28 yaşındaki Oleksander Yushchenko ise Ukrayna toplumunun çağdaş dünya ile entegrasyon için uzun süredir mücadele verdiğini vurgulayarak AB Zirvesi'nde Ukrayna hakkında olumlu karar verilmesinin bu açıdan çok faydalı olacağını söyledi.
Ukrayna'ya "aday ülke" statüsün verilmesinin AB üyeliği yolunda öne doğru atılan adım olacağını kaydeden Yushchenko, "Biz Avrupa toplumu ile birleşmek istiyoruz. Bu yüzden de bu karar bizi AB sürecine daha da yakınlaştıracak. Bu pozitif olacak." dedi.
Ukrayna'nın zaten Avrupa'nın parçası olduğunu belirten Yushchenko, Avrupa'nın da güvenlik açısından Ukrayna'ya ihtiyacı olduğunu aktararak, "Biz Avrupa için bir kalkan konumundayız." ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin liderliğinde Ukrayna hükümetinin ülkeyi AB ile entegrasyon amacına doğru kararlı şekilde ilerletmeye devam ettiğini dile getiren Yushchenko, "Eğer Ukrayna hakkında olumlu bir karar verilirse bu çok iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.
"AB'ye yakın olmak savaşın bitmesine katkı sağlayacak"
Kiev'de yaşayan 62 yaşındaki Andrey Prokopenko, AB'nin Ukrayna'dan üyelik için bazı şartları yerine getirmesini isteyeceğini ve ülke olarak bunları yapabileceklerine inandığını kaydederek, "Bu şartların yerine getirilmesi bizim AB üyesi olacağımızın garantisi olacak. Zelenskiy ile bunu başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Prokopenko "Eğer olumlu karar verilirse çok seviniriz. Biz zaten bunun için çaba sarf ettik. Bunu mutlaka kutlayacağız." dedi.
AB'ye gittikçe yakınlaşmanın ülkede devam eden savaşın da sona ermesine önemli katkı sağlayabileceğine inandığını belirten Prokopenko,"Biz aslında zaten AB'nin parçası sayılırız. Şimdi de AB'nin desteğini hissediyoruz ve gelecekte de bize yardımı olacak." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini 28 Şubat'ta imzalamıştı.
Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesi için 23 - 24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin tamamının onayı gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.