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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'nin Belarus uçuşlarıyla ilgili kararı için teşekkür etti

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Türkiye'den Polonya'ya Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının seyahatiyle ilgili önlem alındı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.11.2021
AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'nin Belarus uçuşlarıyla ilgili kararı için teşekkür etti

Ankara

Polonya Cumhurbaşkanının Başbakanlık Devlet Sekreteri Jakub Kumoch, Twitter hesabında "THY'nin Suriye ve Yemen diplomatik pasaportuna sahip kişilerin, Minsk uçuşlarına kabul edileceğini doğruladığı" paylaşımını yaptı.

Kumoch öte yandan bu uygulamanın diplomatik pasaporta sahip Iraklılar için geçerli olmadığını belirtti.

Bu arada Türkiye’deki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında Türkiye'den Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması kararı alındığı bildirildi.

Paylaşımda, "Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Türkiye havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabında Türk makamlarına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne "desteği ve işbirliği" için teşekkür etti.

Belarus'a seyahatlerde Belarus'un farklı ülkelerdeki diplomatik misyonları vize vermeye devam ediyor.

Belarus'a yasal yollarla ulaşan çok sayıda göçmenin sınır hattından Polonya'ya geçmek için çabalaması nedeniyle iki ülke arasında AB'nin de taraf olduğu bir diplomatik kriz yaşanıyor.

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