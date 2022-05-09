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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Konseyi Başkanı Michel, Odessa'dan Ukraynalılara "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın Odessa şehrine giderek Ukraynalılara destek mesajı verdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.05.2022
AB Konseyi Başkanı Michel, Odessa'dan Ukraynalılara "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi

Brüksel

Odessa'da Avrupa Günü açıklaması yapan Michel, "Bugün Avrupa Günü'nü Avrupa kültür ve tarihinin buluşma noktası Odessa'da kutlamak için buraya geldim. Puşkin'in de dediği gibi Odessa Avrupa'yı hissedebileceğiniz bir yer." ifadesini kullandı.

Michel, Ukrayna halkının Rusya'ya karşı cesaretle direndiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Kremlin sizin özgürlük ve demokrasi ruhunuzu idam etmek istiyor ancak çok eminim ki bunu asla başaramayacak. Avrupa Günü'nde Odessa'ya basit bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz. Biz yanınızdayız. Sizi yüzüstü bırakmayacağız. Ne kadar sürerse sürsün yanınızda olacağız. Modern ve demokratik bir ülke kurmanıza yardım edeceğiz."

Michel, AB vatandaşlarına da mesajı olduğunu ifade ederek, "Odessa'da söz konusu olan aynı zamanda bizim barışımız, refahımız ve çocuklarımızın geleceği." dedi.


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