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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Komisyonu: UCM'yi destekliyoruz, tüm üye ülkeler tutuklama emrine uymakla yükümlü

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Stano UCM'yi desteklediklerini, tüm AB üye ülkelerinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Selen Valente Rasquinho  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
AB Komisyonu: UCM'yi destekliyoruz, tüm üye ülkeler tutuklama emrine uymakla yükümlü

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) desteklediklerini, tüm AB üye ülkelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Stano, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, AB Komisyonu'nun UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini not ettiğini bildirdi.

"AB ve üye ülkeleri, uluslararası ceza adaletine ve dokunulmazlığa karşı mücadeleye güçlü bir şekilde bağlıdır. UCM'yi ve Roma Statüsü'nde belirtilen ilkeleri destekliyoruz. AB, Mahkeme'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duymaktadır." ifadelerini kullanan Stano, şunları kaydetti:

"AB, UCM'nin önemli ve bağımsız bir uluslararası kurum olduğunu hatırlatır. Görevi, uluslararası hukuk uyarınca en ciddi suçları kovuşturmaktır. Tüm AB üye ülkelerini kapsayan Roma Statüsü'nü onaylayan tüm ülkeler, UCM tarafından çıkarılan tutuklama emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür."

UCM, 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı AB ülkeleri karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

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