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AB Komisyonu Sözcüsü, Borrell'in yaptırım çağrısıyla 2 İsrailli bakanı kastettiğini söyledi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "yaptırımların gündeme alınması gerektiğine" dair ifadelerinin Gazze'ye insani yardımların kesilmesi çağrısı yapan İsrailli bakanlar hakkında olduğu belirtildi.

Melike Pala  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
AB Komisyonu Sözcüsü, Borrell'in yaptırım çağrısıyla 2 İsrailli bakanı kastettiğini söyledi

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "yaptırımların gündeme alınması gerektiğine" dair ifadelerinin Gazze'ye insani yardımların kesilmesi çağrısı yapan İsrailli bakanlar hakkında olduğunu aktardı.

Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Massrali'ye, Borrell'in İsrail'e yaptırımların AB'nin gündeminde olması gerektiğine ilişkin ifadeleri ve üye ülkelerin olası yaptırım konusunda hemfikir olup olmadığı soruldu.

Massrali, Borrell'in söz konusu ifadesinin Gazze'ye insani yardımların kesilmesini ve sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasını savunan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik olduğunu dile getirdi.

Borrell ve üye ülkelerin de bu açıklamaları halihazırda kınadığını anımsatan Massrali, Borrell'in İsrail hükümetini "bakanların sivilleri hedef alan açıklamalarıyla arasına mesafe koymaya çağırdığına" işaret etti.

Massrali, AB'nin 2020'den bu yana ciddi insan hakları ihlallerine karışan kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını, bu kapsamda aşırılık yanlısı Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptırımlara tabi olduğunu hatırlatarak "Daha önce de yaptırımlar vardı." dedi.

Olası yaptırım kararı ağustostaki toplantıda çıkmayacak

Üye ülkelerin İsrailli bakanlara yönelik yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya varıp varmadığı sorusunu "gizlilik" nedeniyle cevaplandırmayan Massrali, bu konuya ilişkin kararın da 29 Ağustos'ta düzenlenecek dışişleri bakanları seviyesindeki toplantıda verilmeyeceğini kaydetti.

Massrali, Ukrayna ve Orta Doğu'nun gündem maddelerinden olacağının öngörüldüğü toplantının gayriresmi nitelikte olduğunun altını çizerek "Ağustos sonunda yapılacak toplantı gayriresmi bir toplantıdır yani resmi bir karar alınamayacaktır." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu.

Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." demişti.

Gazze'ye yakıtın kesilmesi gerektiğini 9 ayı aşkın süredir söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail'in Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulunmuştu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima etmişti.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu açıklamaların "savaş suçuna teşvik" anlamına geldiğini belirterek "Yaptırımlar gündemimizde yer almalıdır." ifadesini kullanmıştı.

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