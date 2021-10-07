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Dünya

AB Komisyonu: Polonya'nın AB hukukunun üstünlüğüne karşı aldığı karara tüm araçlarla yanıt vereceğiz

Selen Temizer   | 07.10.2021
AB Komisyonu: Polonya'nın AB hukukunun üstünlüğüne karşı aldığı karara tüm araçlarla yanıt vereceğiz

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, Polonya'da Anayasa Mahkemesinin AB hukukunun üstünlüğüne karşı verdiği karardan "kaygı duyduğunu" ve AB'nin söz konusu üstünlüğü korumak için "tüm araçları kullanacağını" söyledi.

Reynders, AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kaygılıyız. AB hukukunun üstünlüğünü yineliyorum." diyen Reynders, Polonya Anayasa Mahkemesinin kararının ulusal düzeyde bağlayıcı olduğunu hatırlattı.

Reynders, söz konusu karara karşı nasıl hareket edileceğiyle ilgili yorum yapmak için erken olduğunu belirterek, "Ancak ilkelerimizi savunmak için elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağız çünkü bunlar Birliğin kalbinde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Anayasa Mahkemesi, AB anlaşmalarındaki bazı maddelerin ülkenin anayasasına aykırı olduğuna hükmetmişti.

Polonya, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları nedeniyle son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonu'nun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Reynders de Polonya'ya bir mektup göndererek, AB Adalet Divanı'nın aldığı yargı bağımsızlığının korunmasına yönelik son kararın Polonya hükümetince nasıl uygulandığına dair açıklama talep ettiğini belirtmişti.


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