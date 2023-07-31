Dolar
26.93
Euro
29.71
Altın
1,966.41
ETH/USDT
1,861.10
BTC/USDT
29,302.00
BIST 100
7,205.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu, Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin Zimbru Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

AB Komisyonu Başkanından "Çin'in askeri güç gösterisinin küresel yansımaları olabilir" uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin'in, Güney ve Doğu Çin denizleri ile Tayvan Boğazı'ndaki "askeri güç gösterisinin küresel yansımalarının olabileceği" uyarısında bulundu.

Melike Pala  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
AB Komisyonu Başkanından "Çin'in askeri güç gösterisinin küresel yansımaları olabilir" uyarısı

Ankara/Manila

Von der Leyen, Filipinler ziyareti sırasında, Filipinler İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Hint-Pasifik Bölgesinde ulusal güvenliği güçlendirmek için bu ülke ile işbirliğini artıracaklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Çin'in, Güney ve Doğu Çin denizleri ile Tayvan Boğazı'ndaki askeri güç gösterisi, Filipinler'i ve bölgedeki diğer ortakları doğrudan etkiliyor." ifadesini kullandı.

Bu "askeri güç gösterisinin küresel yansımalarının olabileceği" değerlendirmesinde bulunan von der Leyen, "Dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olan Asya'da bölgesel istikrarın zayıflaması, küresel güvenliği, serbest ticaret akışını ve bölgede çıkarlarımızı etkiler." dedi.

Ursula von der Leyen, AB'nin bu nedenle Hint-Pasifik'teki varlığını güçlendirdiğini kaydederek, "özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i teşvik etmeyi amaçladıklarını" dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Çin'in, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için BM Anlaşması kapsamındaki sorumluluğunu tam anlamıyla üstlenmediğini" belirtti.

"Rusya ile yaptığımız hatadan ders aldık"

"Geçmişte Rusya ile jeopolitik farklılıkları ticaret aracılığıyla yönetebileceklerini düşünerek hata yaptıklarını" ifade eden von der Leyen, "Bugün eskisinden daha güçlü ve bağımsızız. Dersimizi aldık, aynı hatayı bir daha yapmayacağız." diye konuştu.

Von der Leyen, "Filipinler, sahip olduğu nikel madeninin yüzde 90'ından fazlasını istihdam ve katma değer yaratmak için ülkede işlemek yerine Çin'e ihraç ediyor ama bu değişebilir. Manila'da olmamın nedeni de bu. Filipinler ve AB, hem ticaret hem de yatırımlar konusunda ortaklığı ilerletmek için büyük bir fırsata sahip." görüşünü paylaştı.

"Singapur ve Vietnam ile olan ticaret anlaşmalarının sonuç verdiğini" vurgulayan von der Leyen, "Avrupa'nın, diğer ASEAN ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmaları yapmak istediğini" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı
Ardahan'da sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanından "Çin'in askeri güç gösterisinin küresel yansımaları olabilir" uyarısı

AB Komisyonu Başkanından "Çin'in askeri güç gösterisinin küresel yansımaları olabilir" uyarısı

Filipinler'de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Japonya, Çin'in 2035'e kadar 1500 nükleer savaş başlığına sahip olacağını öngörüyor

Kuzey Afrika'nın enerji devi Cezayir'in Çin ile ilişkileri derinleşiyor

Kuzey Afrika'nın enerji devi Cezayir'in Çin ile ilişkileri derinleşiyor
İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi

İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi
Çin'den ABD'ye "Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değildir" mesajı

Çin'den ABD'ye "Pasifik Adaları hiçbir ülkenin arka bahçesi değildir" mesajı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet