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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, imkanı olan AB üyesi ülkelerin Ukrayna'ya hızlı silah sağlaması çağrısında bulundu.

Erbil Başay   | 17.04.2022
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısı

Berlin

Von der Leyen, Bild gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'ya ağır silahların verilmesinden yana olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmıyorum. Ukrayna'nın kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ve kullanabileceği şeyleri alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

AB'ye üye ülkelere Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısında bulunan von der Leyen, "Tüm üye ülkeler için geçerli olan şey, kim yapabiliyorsa (silahları) hızlı tedarik etmeli, çünkü Ukrayna ancak o zaman Rusya'ya karşı acil savunma mücadelesinde başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Rusya'ya karşı AB'nin hazırlamakta olduğu altıncı yaptırım paketine işaret ederek, "Bankacılık sektörüne, özellikle de Rusya bankacılık sektörünün yüzde 37'sini oluşturan Sberbank'a bakmaya devam ediyoruz. Elbette enerji konuları da var." şeklinde konuştu.

Savaşın bir an önce son bulması için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Aynı zamanda, en kötü durumda savaşın aylarca hatta yıllarca sürebileceği gerçeğine kendimizi hazırlamalıyız." görüşünü paylaştı.

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