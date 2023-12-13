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Dünya

AB, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir kurum ihdas edecek

Avrupa Birliği (AB), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir kurum kuracak.

Ata Ufuk Şeker  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
AB, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir kurum ihdas edecek

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmeyi hedefleyen düzenleme üzerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir Avrupa kurumu tesis edilecek. Bu kurum, finans sektöründeki yükümlü kuruluşlar üzerinde doğrudan ve dolaylı denetim yetkisine sahip olacak.

Yeni otorite, yükümlü kuruluşların mevzuata uymasını sağlamak için ulusal denetleyicilerle entegre bir mekanizma oluşturarak, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinin etkinliğini artıracak.

Finans dışındaki sektörler konusunda da destekleyici bir role sahip olacak ve üye ülkelerdeki mali istihbarat birimlerini koordine edecek kurum, ciddi, sistematik veya tekrarlanan kural ihlali durumunda para cezası verebilecek.

Düzenleme, üye ülkeler ve AP'nin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kurumun nerede kurulacağına ilişkin karar henüz alınmadı.

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