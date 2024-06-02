Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,773.10
BTC/USDT
67,696.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Süper Lig'e yükselen Bodrum Futbol Kulübü, Belediye Meydanı’nda 'Goca Bodrum'un Zafer Gecesi' adıyla kutlama düzenliyor.
logo
Dünya

AB, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne geniş katılım çağrısını yineledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne uluslararası camiadan geniş katılım çağrısı yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
AB, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne geniş katılım çağrısını yineledi

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'ne katıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi öncesinde önemli bir konuşma yaptığını ifade eden Borrell, "Şimdi harekete geçme zamanı. Hepimiz daha fazlasını ve daha hızlı yapmalıyız." mesajını paylaştı.

Borrell, "Zirveye uluslararası toplumun geniş katılımı, Ukrayna'da adil bir barışa doğru önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim çalışmaları nedeniyle katılamayacağının konuşulduğu zirveyle ilgili AB, daha önce de, "Ukrayna'da adil barış için tek meşru girişim" nitelemesinde bulunmuş, geniş katılım sağlanması için ortaklarla çalıştığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, New York polisinin AA foto muhabirine müdahalesine ilişkin açıklama
New York'taki Filistin'e destek gösterileri sırasında AA foto muhabirine polisten sert müdahale
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze protestosu
İzmit Körfezi'nde 16 yılda yaklaşık 8 bin metreküp deniz çöpü toplandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Benzer haberler

AB, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne geniş katılım çağrısını yineledi

AB, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne geniş katılım çağrısını yineledi

AP son 5 yılda renkli görüntülere sahne oldu

Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret toplantısı yapılacak

AB, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor

AB, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor
AB, Rusya ve Belarus tahılına önleyici vergi getiriyor

AB, Rusya ve Belarus tahılına önleyici vergi getiriyor
AB çalışanları Refah'ta ölenler için sembolik cenaze töreni düzenledi

AB çalışanları Refah'ta ölenler için sembolik cenaze töreni düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet