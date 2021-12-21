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Dünya, Koronavirüs

AB içerisindeki seyahatlerde aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi

Avrupa Birliği (AB), 1 Şubat 2022'den itibaren Birlik içerisindeki seyahatlerde kullanılan AB Dijital Kovid Sertifikası'nın geçerliliğini koruması için son dozu takiben 9 aylık süre tanınacağını bildirdi.

Selen Temizer   | 21.12.2021
AB içerisindeki seyahatlerde aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, aşı sertifikalarında işli son doz tarihinin 270 gün boyunca seyahate imkan vereceği, bu tarihin sona ermesinden itibaren takviye doz şartı aranacağı belirtildi.

Yeni düzenleme, üye ülkelere takviye dozların elde edilmesi ve uygulanması için yeterli süreyi sağlama hedefiyle 1 Şubat'tan itibaren yürürlükte olacak.

Uygulamayla ortak pazar ile Schengen bölgesinin işlerliğinin sürdürülmesi, seyahat özgürlüğünün korunması hedefleniyor.

AB, bugüne dek 807 milyon sertifika bastı, 5 kıtada Türkiye'nin de içinde olduğu 60 ülke sisteme dahil edildi.

AB'de kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax firmalarınca üretiliyor.

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