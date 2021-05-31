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Dünya

AB, göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellemek için Türkiye-Yunanistan sınırında dijital bariyer kurdu

Büşra Selvi Öğütcen   | 31.05.2021
AB, göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellemek için Türkiye-Yunanistan sınırında dijital bariyer kurdu Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Peplo

Avrupa Birliği (AB), göçmenlerin Avrupa'ya yasa dışı geçişini önlemek için Türkiye - Yunanistan sınırında dijital bariyer sistemi inşa etti.

AB, 3,7 milyar dolar harcayarak iki ülke arasındaki 200 kilometrelik sınırdan kıtaya yasal olmayan yollardan geçişleri engellemek için son aylarda kurduğu dijital bariyer sistemini test ediyor.

Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, yapay zekayla çalışan yalan dedektörleri, sanal sınır koruma botları ve kameralar gibi güvenlik kontrolleri test edildi.

Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek olan sistemde, inşa edilecek çelik duvarla da göçmenlerin, iki ülke arasındaki Meriç Nehri'nden geçişlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Meriç Nehri yakınlarındaki gözetleme kulelerine uzun menzilli kameralar, gece görüşü ve birçok sensör yerleştirilecek.

Yapay zeka analizi kullanılarak tespit edilen şüpheli bir hareket olduğunda, elde edilen veri kontrol merkezine gönderilecek.

Sistemdeki avuç içi tarayıcısıyla, kişilerin elindeki damar örüntüsü kaydedilerek biyometrik tanımlayıcı olarak kullanılabilecek ve bu sayede sınır bölgesinde saklananlar ortaya çıkarılabilecek.

Bölgenin sınır koruma otoritesinin sorumlusu olan Polis Dimonsthenis Kamargios, yaptığı açıklamada, "Elimizde ön-sınırda neler olduğuna dair net bir fotoğraf var." dedi

Kamargios, sistemle ilgili detayların yıl sonuna doğru açıklanacağını ifade etti.



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