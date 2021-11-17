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Dünya

AB’den Belarus sınırındaki göçmenler için 700 bin avroluk insani yardım taahhüdü

Selen Temizer   | 17.11.2021
AB’den Belarus sınırındaki göçmenler için 700 bin avroluk insani yardım taahhüdü

Brüksel

Avrupa Birliği, Belarus sınırındaki göçmenlerin gıda, battaniye, hijyen ve ilk yardım malzemeleri ihtiyacını gidermek için 700 bin avroluk yardım taahhüt etti.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Birliğin Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna (IFRC) ilk olarak 200 bin avro aktardığı belirtildi.

Açıklamada fonun, AB’nin IFRC’nin Afet Yardım Acil Fonuna genel katkısı olduğu, söz konusu kuruluşu ve Belarus Kızılhaçını gerekli malzemelerin teminiyle ilgili destekleyeceği ifade edildi.

AB’nin 500 bin avroluk ilave yardım fonu ayırdığı ve bunun dağıtımı için ortak kuruluşlarla iletişimde olduğu bildirilen açıklamada, AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic’in her iki taraftan da ilgili kuruluşlara göçmenlerin insani yardıma sürekli erişimlerini sağlamaları çağrısına yer verildi.

Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerindeki kişinin Belarus-Polonya sınırında mağduriyeti sürüyor.​​​​​​​

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