AB, ABD Başkanı Trump'ın yaptırım kararı aldığı UCM'ye desteğini yineledi
Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkililerine yönelik yaptırım kararı aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanına (UAD) desteğini bir kez daha teyit ederek, bu kurumlara yönelik baskı ve tehditleri kınadı.
Ankara
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Trump'ın UCM yetkililerine yönelik imzaladığı yaptırım kararnamesinin ardından "Uluslararası Adalet Sistemi ve Kurumlarının Korunması" konulu oturum yapıldı.
Oturumda, AB Konseyi dönem başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Adam Szlapka, AB Komisyonunu ise Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden sorumlu üyesi Michael McGrath temsil etti.
Szlapka, uluslararası hukukun kurallara dayalı uluslararası düzenin temeli olduğunu ifade ederek, UCM ve UAD'nin varlığının "cezasızlıkla mücadelede ve dünyanın en ağır suçları için hesap verebilirliğin sağlanmasında elzem olduğunu" belirtti.
AB'nin UCM'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını teyit eden Szlapka, "(UCM) Mahkemenin tehdit, gözdağı ve baskıyla karşı karşıya kalmaya devam etmesi son derece üzücüdür. Mahkemeye, personeline ve çalışmalara katılanlara yönelik her türlü tehdit kabul edilemez." dedi.
"ABD'nin yaptırımları karşısında diplomatik ve mali destek sağlayacağız"
McGrath ise Trump'ın 6 Şubat'ta imzaladığı kararnameye işaret ederek, "Bu karar UCM'nin çalışmalarına yönelik ciddi meydan okumayı temsil etmekte ve devam eden soruşturma ile yargılamaları etkileme riski taşımakta ve dünya genelinde hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik yıllardır sürdürülen çabaları etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
AB'nin UCM'yi korumak için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu kaydeden McGrath, şunları söyledi:
"Mahkeme, küresel cezasızlıkla mücadelesini müdahalelerden uzak şekilde sürdürebilmeli, bağımsızlığı her zaman kararlılıkla savunulmalıdır. ABD'nin yaptırımları karşısında AB, mahkemeye hem mali hem de diplomatik destek sağlamanın aciliyetinin farkındadır. UCM'yi korumak için elimizdeki araçları kullanmaya devam edeceğiz."
"Filistin" yazılı sweatshirt giyen milletvekili uyarıldı
Oturumda söz alan Fas asıllı Fransız Milletvekili Mounir Satouri, AB'yi Trump'ın kararına "yeterli tepki vermemekle" eleştirerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası adalete hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştık ama Trump UCM’ye saldırıyor, hatta belki de sonunu getiriyor. Peki Avrupa ne yapıyor? Üzülüyor, pişmanlık duyuyor. Ama bunlar sadece lafta kalıyor. Ne zaman harekete geçeceğiz?" ifadelerini kullandı.
Kürsüye üzerinde "Filistin" yazan sweatshirt ve kefiye desenli boyun aksesuarı ile çıkan Fransız milletvekili Rima Hassan, "(Trump yönetimi) Filistinlilere yönelik etnik temizlik projesini cezasızlıkla sürdürmek için uluslararası mahkemeleri yok etmek istiyorlar." sözleriyle yaptırım kararına tepki gösterdi.
Hassan, kürsüden inmeden önce oturum başkanı tarafından, "Sweatshirtünüzün üzerinde bu tür sloganlar olmamalı." sözleriyle uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.