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Dünya

AA muhabirinin Karabağ savaşıyla ilgili fotoğrafı Azerbaycan'da ödül aldı

Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Bölge Müdürlüğü çalışanı Resul Rehimov'un çektiği fotoğraf, Azerbaycan'da düzenlenen müsabakada ödül aldı.

Ruslan Rehimov   | 06.11.2021
AA muhabirinin Karabağ savaşıyla ilgili fotoğrafı Azerbaycan'da ödül aldı

Bakü

Azerbaycan'da, Haydar Aliyev Merkezi, Bölgesel Kalkınma Derneği, Medya Geliştirme Ajansı, Medya Analiz Merkezi ve Azerbaycan Fotoğrafçılar Birliğinin düzenlediği "Vatan Savaşı- Zaferin Yüzleri" fotoğraf müsabakasının galipleri belli oldu.

Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen törende, "Zaferin yüzleri", "Savaş enkazı" ve "Savaş anıları" kategorilerinde jüri tarafından belirlenen fotoğrafların sahiplerine ödülleri takdim edildi.

AA muhabiri Resul Rehimov, Karabağ savaşına katılan bir askerin evlatlarıyla vedalaşmasını gösteren, "Korku, sevgi ve ayrılık" isimli fotoğrafı ile törene katılan "Ziyaretçilerin en çok beğendiği fotoğraf" kategorisindeki ödülün sahibi oldu.



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