AA, İsrail saldırılarının Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde bıraktığı yıkımı görüntüledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, "İsrail ordusu Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı. Ameliyathaneyi, diyaliz bölümünü ve çok sayıda ambulansı imha etti." dedi.
Gazze
Anadolu Ajansı (AA), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde neden olduğu yıkımı görüntüledi.
Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın uygulanmasıyla, İsrail ordusunun topçu atışı ve ağır silahlarla hedef aldığı Endonezya Hastanesi'ndeki yıkımın boyutları ortaya çıktı.
İsrail ordusu, "altlarında Hamas'a ait tüneller ve karargahlar bulunduğu ve İsrailli esirlerin burada alıkonulduğu" gibi çeşitli bahanelerle Gazze'deki hastanelere baskın düzenleyerek yıkım gerçekleştirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı. Ameliyathaneyi, diyaliz bölümünü ve çok sayıda ambulansı imha etti.” dedi.
Berş, hastaneye yapılan baskına ilişkin, “Yaralıların bulunduğu bölüme giren İsrail askerleri, 12 Filistinliyi öldürdü. Hastanenin giriş ve çıkışlarını bombaladı." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, 24 Kasım'da Endonezya Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, uzun süre kuşatma altında tuttuğu hastaneye yiyecek, su ve insani yardım girişine ve cenazelerin defnedilmesine izin vermemişti.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'da hastanenin tamamen boşaltıldığını duyurmuştu.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.